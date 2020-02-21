Miyop nedir? Miyop belirtileri nelerdir?

Miyop; yakının net görülmesinin yanında uzağın zor görülmemesi demek olan bir göz kusurudur. Miyop kelime anlamı olarak ‘’kapalı göz’’ diye latince kökenli bir kelimedir. Bunun nedeni uzağı görmeye çalışırken gözün kısılarak bakılması ile değerlendirilir. Miyop belirtilerinde en önemli olanı uzaktaki cisimlerin netliğini kaybetmesi ve bulanıklaşmasıdır.

Göz küresinin ön kısmı arka kısma göre daha uzun çapta olmaktadır. Bu farktan dolayı miyop ortaya çıkmaktadır. Çünkü göz merceği belli bir uzaklıktan sonra cisimlerin görüntülerini tam bir şekilde kırmakta zorlanır ve net görüntü oluşmadığı için görmesi zorlaşır. Farklı şekilde miyop rahatsızlıkları ortaya çıkabilmektedir.

Aksiyal Miyopi: Göz küresinin arka ve ön kısımlarının ayrı uzunlukta olması ile ortaya çıkar.

Keratokunus: Göz küresi eşit uzunlukta ama korneanın yapısı dik olarak olması nedeniyle ortaya çıkar.

Yatrojenik Miyopi: Yaş ilerlemesi ile ortaya çıkan nükleer katarakt oluşması ile ortaya çıkar.

Geçici Miyopi: Açlık kan şekeri ve bazı ilaçların sürekli kullanılması etkisi ile ortaya çıkmaktadır.

Miyop belirtileri?

Miyop belirtileri genellikle kalıtımsal bir nedenle ortaya çıkar. Gözün fazla kullanılması gibi durumlar bozulmasında etken olmaz. Görüntülerin retinanın ön tarafına düşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bazı göz hastalıkları nedeni ile başka her hangi bir hastalığın belirtileri olarak da görülebilmektedir.Genetik faktörlerin tek etken olması ya da uzun süre uzun süre çalışma nedeniyle gözlerin tahribata uğraması göz önüne alınabilmektedir. Miyop kusuru belli bir süre gözlük kullanımı ile iyileşme sağlanabilmekte ya da lazer tedavisi ile ameliyat edilebilmektedir.