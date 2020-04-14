Halk arasında yalan söyleme hastalığı olarak bilinen mitomani hastalığı aslında psikolojik bir hastalıktır. Hastaların, dikkat çekmek ve toplumda yer edine bilmek amacı ile söylemiş olduğu yalanlar ve sonrasında bu yalanlara kendisinin de inanması olayıdır. Yalan söyleme hastalığına yakalanan hastalara mitoman adı verilmektedir. Peki, Yalan söyleme hastalığı nedir? Mitomani belirtileri nelerdir? Mitomani neden olur? Mitomani kimlerde görülür? Mitomani tedavisi nasıl yapılır?

Mitomani Nedir?

Günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir psikolojik rahatsızlık olan Mitomani hastalığı toplumda bilinen adıyla ‘yalan söyleme hastalığı’, kişinin sürekli olarak herhangi bir çıkar gözetmeksizin yalan söylemesidir. Mitomani hastalığına yakalanmış kişilere mitoman ismi verilir. Ortada hiçbir durum yokken birden bire yalan söyleme ihtiyacı duyan kişi ya da kişiler, hastalığın ilerlemesi ile birlikte söylediği tüm yalanlara artık kendisinin de inanmasına sebep olur. İleri düzeylere taşınan mitomani hastalığı, hastanın elinde olmadan gerçekleşen ve yalan söylediğini kendisi bile fark etmeyen daha ilerisi ise söylediği yalana kendisinin de inandığı bir davranış bozukluğu hastalığıdır.

Mitomani hastası olan yani yalan söyleyen kişiler genellikle bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler ve bu sebepten dolayı tedavi ihtiyacı duymazlar. Ancak yalan söyleyen kişi kendisinde bir sorun olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından mutlaka tedaviye ikna edilmelidir.

Mitomani Hastalığına Yol Açan Sebepler Nelerdir?

Mitomani hastalığının birçok sebebi olsa da asıl sebep kişinin çocukluğunda duyduğu ve şahit olduğu yalanlardır. Kişiler çocukluk süreçleri boyunca sürekli olarak ebeveynlerini izler ve onları doğrularıyla, yanlışlarıyla onları kamera gibi kendisine empoze eder ve kendine rol model olarak alırlar. Bundan kaynaklı olarak çocukların anne ve babalarının yalan söylemelerine şahit olması o çocukların ileriki yaşlarda yalan söylemesine ve yalan söylemeyi daha da ileriye taşıyarak yalan söyleme hastalığına yakalanmasına sebep olabiliyor. Bunların dışındaki mitomani hastalığının başlıca sebepleri ise aşağıdaki gibidir;

Doğru söylediğine inanılmaması

Kişilik bozukluğu

Onaylanma ihtiyacı

Aşağılık kompleksi

Çocukluk döneminde maruz kalınan istismarlar

Mitomani Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Kişinin ya da çocuğun yalan söylemesinden şüpheleniyorsanız onu mutlaka gözlem altına almanız gerekmektedir. Gözlem altına aldığınız kişi aşağıdaki belirtileri gösteriyor ise mitomani hastasıdır.

Yalan söylemekten haz duymak



Yalan söylemekte ısrarcı olmak



Yalanlarından dolayı pişmanlık duymamak



Mitoman olan kişinin yalanlarının ortaya çıkması esnasında aşırı derecede agresif ve alıngan tavırlar sergilemek



Söylediği yalanlara kendisinin de inanması durumu



Yalanlar arasında kurgusal bütünlük bulunmaması



Yalan söylerken herhangi bir kazanç elde etmeksizin yalan söylemeye devam etmesi

Mitomani Kimlerde Görülür?

Mitomani gençlerde daha çok görülüyor

Halk arasında sıklıkla görülmesine rağmen, bilimsel olarak incelenen vakalar üzerinden yapılan araştırmaya göre yalan söyleme davranışının başlama yaşı 16, farkına varılma yaşının ise 22’dir. Yine patolojik yalan üzerine yapılan aynı araştırmada cinsiyet oranlarının ise eşit olduğu yalnız sözel IQ’su yüksek olan kişilerde sayısal IQ ‘ya oranla çok daha fazla yalan söyleme hastalığı yani Mitomani görüldüğü paylaşıldı.

Mitomani Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Mitomani hastasının tedavisi aile ve doktor olarak iki ayrı bölüm olarak ele alınmalıdır. Bunlar;

Mitomani Hastasının Ailesinin ve Yakınlarının Yapması Gerekenler;

Yalan söyleyen kişiler kendilerinde bir sorun olduğunu düşünmediğinden dolayı tedavi olmayı istemezler. Bu sebeple kişilerin hastalığını çoğunlukla yakınları ortaya çıkarır. Unutulmamalıdır ki bu durum kişinin kendisinde bitmesi gerekir, bu sebeple öncelikle hasta mitomani hastası olduğuna ikna edilmelidir. Yalnız bu durum, hastaya karşı sinirli ve kırıcı bir tavırla kesinlikle söylenmemeli ve ardından tedavi için hasta ikna edilmelidir.

Mitomani Hastalığında Doktorun Yapması Gerekenler;

Psikoterapi seçilebilecek en doğru tedavi yöntemidir. Tedaviye başlarken psikiyatristler öncelikle hastayı detaylı olarak tanımak ister, neden yalan söylediğini anlamak isterler. Psikiyatrist ve hasta konuşmalarından sonra dürtünün hasta için anlamının araştırılması, empati ile yaklaşılması, başa çıkma yollarına yönlendirilmesi ve anksiyeteli hastalar için de gevşeme teknikleri uygulanabilir.

Farmakoterapotik seçenekler yani ilaç tedavisi seçenekleri patolojik yalancıların bir alt kümesinde yalan söyleme dürtüsünü azaltma ya da yalan söyleme dürtüsüne ilişkin kompülsiyonları azaltmak için yardımcı olabilir.

Bu tedavilerin haricinde merkezi sinir sistemi anormallikleri üzerine yapılacak olan araştırmalar da farklı terapi amaçlı müdahalelerin gelişmesini sağlayabilir.

Doğru bir şekilde gerçekleştirilen yöntemle hasta daha ilk seansta oldukça iyileşme gösterebilir. Tedavinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması halinde, hastalığın yeniden tekrarlaması çok düşük bir olasılıktır ancak tekrarlama durumunda ise hasta bunun daha kolay olarak farkına varacak ve kendisi tedavi olmayı isteyecektir.