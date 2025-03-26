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        Haberler Magazin Mithat Körler’in ablası Fatma Nezihe Akkuş toprağa verildi - Magazin haberleri

        Şarkıcı Mithat Körler’in ablası toprağa verildi

        Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan, ünlü şarkıcı Mithat Körler'in ablası Fatma Nezihe Akkuş, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:00
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        Ünlü şarkıcının zor günü
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        Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Eskişehirli şarkıcı Mithat Körler’in Alzheimer hastası olan ablası Fatma Nezihe Akkuş önceki gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        Fatma Nezihe Akkuş

        Ailesi, çevredeki aramalarında Fatma Nezihe Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, arama çalışmalarını sürdürürken dün Porsuk Çayı’nın İstiklâl Mahallesi Adalar Mevkii'nden geçen bölümünde kadın cesedi görüldüğü ihbarı yapıldı.

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        Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin bir süre sürüklenip Adalar Mevkii'ne kadar geldiği tespit edildi. Cansız bedenin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

        Mithat Körler

        Eskişehir Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Nezihe Akkuş için Asri Mezarlığı 100’üncü Yıl Camii’nde cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye Mithat Körler ile Akkuş ailesinin yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, geçmiş dönem milletvekilleri, iş insanları, eski Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, kulüp yöneticileri, oda başkanları katıldı.

        Cenazede Mihat Körler taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Nezihe Akkuş'un cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Fatma Nezihe Akkuş’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #Mithat Körler

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