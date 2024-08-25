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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

        MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar'ın Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:33
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        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’nin Kamışlı kentinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi.

        Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Kapar’ın terör örgütünün sözde kurumlar genel sorumlusu olduğu öğrenildi.

        32 yıldır terör örgütü içerisinde olduğu belirtilen Kapar’ın 1992’de 26 askerin şehit olduğu 2 askerin de kaçırıldığı saldırının organizatörü olduğu ifade edildi.

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