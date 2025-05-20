Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Selame ile Suriye'de görüştü.

        Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

        Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.

        Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askerî heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi. Tümgeneral İlkay Altındağ ve askerî heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi. Görüşmede askerî iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        Habertürk Anasayfa