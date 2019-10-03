Miss Turkey 2019 yar\u0131\u015fmas\u0131nda\u00a0finale kalarak birinci olan\u00a0Simay Rasimo\u011flu vatanda\u015flar taraf\u0131ndan merak ediliyor.\u00a0YouTube da canl\u0131 yay\u0131nlanan Miss Turkey g\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131nda j\u00fcri \u00fcyeleri \u00fclkemizi Londra da d\u00fczenlenecek Miss World 2019 yar\u0131\u015fmas\u0131nda temsil edecek.. Peki\u00a0\u00a0Peki, Miss Turkey birincisi Simay Rasimo\u011flu kimdir? \u0130\u015fte Simay Rasimo\u011flu nun ya\u015f\u0131 ve boyu... S\u0130MAY RAS\u0130MO\u011eLU K\u0130MD\u0130R? Simay Rasimo\u011flu, Miss Turkey yar\u0131\u015fmas\u0131nda y\u00fczlerce isim aras\u0131ndan finale kalmay\u0131 ba\u015fard\u0131. Finalde 20 g\u00fczel aras\u0131nda m\u00fccadele edecek olan Simay Rasimo\u011flu, bir\u00e7ok ki\u015finin ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 isim olmaya ba\u015flad\u0131.\u00a0Peki Miss Turkey birincisi Simay Rasimo\u011flu kimdir? \u0130\u015fte Simay Rasimo\u011flu nun ya\u015f\u0131, boyu ve nereli... Simay Rasimo\u011flu, Miss Turkey 2019 finalinde 1 numaradan yar\u0131\u015ft\u0131. 1.88 boyunda olan 22 ya\u015f\u0131ndaki Simay Rasimo\u011flu, Uluda\u011f \u00dcniversitesi Meslek Y\u00fcksek Okulu Mimari Restorasyon B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. Miss Turkey birincisi Simay Rasimo\u011flu, \u00c7ok mutluyum. \u00c7ok gururluyum. \u00dclkemi d\u00fcnyada temsil edece\u011fim i\u00e7in onurluyum dedi.