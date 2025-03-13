Mısır ve ABD Gazze'de istişare konusunda mutabık

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planı konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Arap Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Eric Trager ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

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Görüşmede taraflar, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası çabalarının temeli olarak Arap planı konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanmasını amaçlayan çabalar çerçevesinde iletişimin devam etmesi konusunda da anlaştı.

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Mısırlı Bakan Abdulati, görüşmede, 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde onaylanan Gazze'nin yeniden inşasına yönelik Arap planının aşamaları ve ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

Witkoff da Mısır'ın bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarından övgüyle söz etti.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Doha'daki toplantıda Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile yeniden inşa planını ele almıştı.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, salı gününden bu yana Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler yapıyor.