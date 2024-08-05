Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları: Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları: Mısır Tanrıları filminin konusu nedir?

        Mısır Tanrıları filmi 5 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Matt Sazama , Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Alex Proyas üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Mısır Tanrıları filmi hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerini Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites ve Chadwick Boseman Gerard Butler üstlendiği Mısır Tanrıları filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve macera türünde kaleme alınan film 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

        • 3

          MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Gerard Butler

          Brenton Thwaites

          John Samaha

          Courtney Eaton,

          Nikolaj Coster-Waldau

          Paula Arundell

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa