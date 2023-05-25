Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi yüzdürüldü

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürüldüğü bildirildi. Yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceği ifade edildi

Giriş: 25.05.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi yüzdürüldü
Süveyş Kanalı'nda yük gemisi karaya oturdu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Mısır'daki Süveyş Kanalı’nda teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, "Suudi Arabistan’dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı." dedi.

Rabi, yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceğini söyledi.

Yük gemisinin karaya oturmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Rabi, geminin bakımlarının yapılacağını kaydetti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sudan'da Mısırlı diplomat öldürüldü
Sudan'da Mısırlı diplomat öldürüldü
Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize
Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize
Kremlin'den
Kremlin'den "Mısır Rusya'ya füze gönderecek" iddialarına yanıt
Yurt dışında sandıklar kapandı
Yurt dışında sandıklar kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.