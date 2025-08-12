Mısır'dan Hamas'a "silahları dondurma" ve Gazze'ye Filistin polisi önerisi

Diplomatik kaynaklara göre, Mısır, ilk kez İsrail’in Hamas’ın silahsızlandırılması yönündeki talebine yanıt olabilecek bir fikir sundu. Buna göre, Hamas’ın elindeki silahların tamamen yok edilmesi yerine “dondurulması” önerildi. “Silahları dondurma” kavramının ne anlama geldiği henüz netleşmezken, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas bu silahların Filistin Yönetimi’nin gözetim ve korumasındaki depolarda tutulmasını savunuyor. Mısır’ın önerisinin ise farklı bir içeriğe sahip olabileceği değerlendiriliyor.

Mısır ayrıca, Gazze Şeridi’ne Filistinli polis güçlerinin sokulmasını ve bu güçlerin ABD, Mısır, Ürdün, BAE veya başka ülkelerde, Amerikan gözetiminde eğitilmesini teklif etti. Bu öneri Hamas’a iletildi ve yanıt bekleniyor. İsrail’in ise olası nihai anlaşma metnine köklü değişiklikler talep etmesi bekleniyor.

Hamas’a yakın kaynaklar, Hamas heyetinin pazartesi günü Mısır’a gideceğini ve üst düzey Mısır istihbarat yetkilileriyle, İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etme ve geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleme tehditlerini görüşeceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması ve geçtiğimiz günlerde ABD temsilcisi Steve Witkoff ile Katar Başbakanı arasında İspanya’nın İbiza Adası’nda gerçekleşen görüşmenin yansımaları da masada olacak.

Diplomatik kaynaklar, Hamas heyetinin başında Halil el-Hayye’nin bulunduğunu ve heyetin Kahire’ye hareket edeceğini aktardı. Gazze dosyasındaki iletişim kanallarının ise geçtiğimiz hafta Ankara’yı ziyaret eden Hamas heyetinin ardından Türkiye aracılığıyla yeniden açıldığı belirtildi. Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen Hamas-İsrail müzakereleri, Gazze’de ateşkes karşılığında karşılıklı esir ve tutuklu takasını hedefliyor. Ancak, aylardır süren müzakereler, şartlar ve taahhütler konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca kesintiye uğradı. Bu süreçte İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu’nun siyasi hesaplarıyla hareket ederek Gazze’deki askeri operasyonlarını sürdürdü; bu da hem sahadaki tansiyonu yükseltti hem de Netanyahu’yu uluslararası arenada soykırım suçlamalarının baş sorumlusu haline getirdi.