Mısır'da savaş uçağı düştü

Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre; Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü." ifadelerini kullandı.

Abdulhafız, Hava Kuvvetleri adına eğitim uçuşu yapan uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu belirtti.

İlgili kurumların "olaya ilişkin gerekli tedbirleri aldığını" kaydeden Abdulhafız, açıklamada ayrıntılı bilgiye yer vermedi.