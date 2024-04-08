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        Haberler Dünya Mısır'da gerçekleşen Gazze için ateşkes görüşmelerinden sonuç çıktı mı?

        Mısır'da gerçekleşen Gazze için ateşkes görüşmelerinden sonuç çıktı mı?

        İsrail-Hamas çatışmaları 6 aydır sürerken, Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi, Mısır'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:04
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        Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıktı mı?
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Mısır'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

        Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi, Kahire'de Katar, ABD ve İsrailli yetkililerin katıldığı müzakere görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklama tüm rehineler serbest kalmadan ateşkes olmayacağını belirtmiş, ateşkes anlaşmasının sağlanamaması konusunda Hamas'ı suçlamıştı.

        Netanyahu, Hamas'ın 'aşırı talepleri' olduğunu söylemişti.

        HAMAS HEYETİ MISIR İSTİHBARAT ŞEFİ İLE GÖRÜŞTÜ

        Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı.

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        Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'ye ulaşan heyet, Mısır İstihbarat Şefi Kamil ile bir araya geldi.

        Görüşmede Hamas heyeti, hareketin ulusal taleplerini aktarmanın yanı sıra İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmasını, Gazze Şeridi'nden çekilmesini, zorla yerinden edilen Filistinlilerin ikamet yerlerine rahatça dönmesini, Filistinlilere yardımın ve yeniden inşanın başlamasını sağlayacak bir anlaşmayı istediğini belirtti.

        Bunun yanı sıra heyet, Hamas'ın, Filistinlilere karşılık İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir esir takası anlaşmasına varılması konusunda da istekli olduğunu bildirdi.

        Heyet, Hamas'ın, tüm Filistinli gruplarla ulusal hedeflere ulaşılması, başkenti Kudüs olan tam egemen Filistin devletinin kurulması, Filistinlilerin yurtlarına dönmesi ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına haiz olması konusundaki ısrarını dile getirdi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin dün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israi
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