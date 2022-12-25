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Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki bir spor salonunda oynanan basketbol maçı esnasında tribünlerin çökmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı.

Giriş: 25.12.2022 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı
Basketbol maçında tribün çöktü: 27 yaralı
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AA

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü. Olay nedeniyle maç iptal edildi.

Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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