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Mısır'da 70 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

Mısır'ın Vadi el-Cedid kentinde 70 milyon yıllık yan boyunlu bir nehir kaplumbağasının fosilinin keşfedildiği kaydedildi

Giriş: 20.02.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır'da 70 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
70 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
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AA

Mısır'ın Vadi el-Cedid kentinde 70 milyon yıllık bir kaplumbağa fosili bulunduğu belirtildi.

Vadi el-Cedid Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kahire Üniversitesi'yle ortak çalışma yapan araştırma ekiplerinin, kentin Karn Cinnah bölgesinde yan boyunlu bir nehir kaplumbağasının fosilini keşfettiği kaydedildi.

Mısır ve Kuzey Afrika'da ilk kez keşfedilen ve kayıt altına alınan bu türün, 70 milyon yıl veya daha uzun bir tarihe sahip olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu kaplumbağa türünün nehirlerde ve tatlı suda yaşadığı ifade edildi.

*Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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