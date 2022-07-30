Mısır'da 7 muhalif mahkum Sisi'nin kararıyla affedildi

AA

Mısır'da cumhurbaşkanlığı kararıyla aralarında sol görüşlü gazeteci Hişam Fuad ve hukukçu Ahmed Semir'in de yer aldığı 7 muhalif mahkumun affedildiği bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bir grup muhalif mahkum hakkında çıkardığı af kararına ilişkin bilgi verildi.

Haberde, haklarında nihai karar bulunan gazeteciler Hişam Fuad, Kasım Eşref, araştırmacı Ahmed Semir, sanatçı Tarık en-Nehri ile Abdurrauf Hitab, Tarık Mehdi ve Halid Sadık'ın, Sisi tarafından çıkarılan karar uyarınca affedildiği belirtildi.

Yerel medyada yayımlanan haberlerde, söz konusu 7 kişiden bir kısmının, Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "siyasi suçlardan" dolayı mahkum edildiğine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin af kararının bugün yapılması beklenen üçüncü ulusal diyalog görüşmelerinden hemen önce çıkarılması dikkati çekti.

Mısır'da Sisi'nin 21 Nisan'da ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bugüne kadar serbest bırakılan "düşünce mahkumu" sayısı 138'e ulaştı.

SİSİ'NİN BAŞLATTIĞI ULUSAL DİYALOG SÜRECİ

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aşmıştı.

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