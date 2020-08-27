Mısır'da 19 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 19 kişinin daha virüsten hayatını kaybettiği, 206 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki vefat sayısının 5 bin 317'ye, vaka sayısının 97 bin 825'e, iyileşenlerin sayısının ise 68 bin 713'e yükseldiği aktarıldı.
Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde ilan edilen 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağının 72 saat daha uzatıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı yardımcısı Tevfik Ebu Naim, düzenlediği basın toplantısında, salgın ile mücadele kapsamında Gazze'deki tüm bölgelerde 24 Ağustos'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının 72 saat daha uzatıldığını duyurdu.
Ebu Naim, yasak boyunca halkın temel ihtiyaçlarının karşılanacağı ve salgın ile mücadele için önlemler alınmaya devam edileceğini söyledi.
Gazze'de ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 133 vaka tespit edildi, 72 kişi de sağlığına kavuştu.
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