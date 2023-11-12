Misafirlere değişik lezzet! Ferahlatan limonlu tiramisu tarifi!

Tiramisu, İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Kahve, krema, mascarpone peyniri ve kedi dillerinin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu lezzetli tatlı, hem görünümü hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. Limonlu tiramisu, klasik tiramisunun lezzetine limonun tazeliğini ve ferahlığını katan bir yorumdur. Hem yaz hem de kış aylarında keyifle tüketebileceğiniz bu tatlı, misafirleriniz için de mükemmel bir seçenek. İşte limonlu tiramisu tarifi...