DHA

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suna B. 3 aylık olduğu öğrenilen kız bebeğini, 3 gündür misafir olarak kaldığı akrabalarının evine bırakıp kaçtı. Eve geldiklerinde bebeği terk edilmiş olarak bulan yakınları, Suna B.'yi aradı. Suna B.'nin bebeğe bakmayacağını söyleşmesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan bebek, kontrol amacıyla ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip, korumaya alındı.

Öte yandan, polis Çivril ilçesinde olduğu belirlediği anne Suna B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

BEBEĞE BAKMAK İSTEMİYORMUŞ

Denizli'de, 3 aylık kız bebeğini misafir olarak kaldığı evde bırakıp, kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suna B.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Suna B.'nin, Çivril Emniyet Müdürlüğü'nde, bebeğinin kalbinin delik olduğunu, babasının kendisi ve bebek ile ilgilenmediğini, bebeğe bakmak istemediğini söylediği belirtildi. İfadesi alındıktan sonra Suna B., serbest bırakıldı.