Şubat ayının son günlerine denk gelen Miraç kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müslümanlar 27 Şubat Pazar günü Hz. Muhammed'in miraca yükselmesini anmak için ibadet edecek ve günahlarına tövbede bulunacak. Müslümanlar miraç kandiline dair her şeyi merak ediyor. Senenin ikinci kandili olan Miraç kandilinin isminin nereden geldiği merak edilen konulardan biri oldu. Miraç kelimesinin anlamı araştırılıyor. İşte TDK'ya göre miraç ne demek sorusunun cevabı