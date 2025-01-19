Miraç Kandili, İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilir ve Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği, Allah ile özel bir buluşma gerçekleştirdiği geceyi anmak için kutlanır. Bu olay, Miraç olarak bilinir ve Müslümanlar için manevi bir derinlik taşır. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Miraç Kandili tarihi ve önemi...