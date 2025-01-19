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        Haberler Bilgi Magazin Miraç Kandili ne zaman 2025, ayın kaçında idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili anlam ve önemi ne?

        Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç Kandili önemi nedir?

        Miraç Kandili, İslam'ın en mübarek gecelerinden biri olup, Hazreti Muhammed'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği geceyi simgeler. Bu gece, Müslümanlar için derin bir anlam taşır ve manevi bir arınma, dua ve ibadetle değerlendirilir. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:55
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        • 1

          Miraç Kandili, İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilir ve Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği, Allah ile özel bir buluşma gerçekleştirdiği geceyi anmak için kutlanır. Bu olay, Miraç olarak bilinir ve Müslümanlar için manevi bir derinlik taşır. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Miraç Kandili tarihi ve önemi...

        • 2

          2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.

        • 3

          MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

          Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

        • 4

          MİRAÇ NE DEMEK?

          "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

        • 5
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