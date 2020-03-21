21 MART 2020
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Miraç Kandili hangi gün, ne zaman? Miraç Kandili bugün mü kutlanıyor? Anlamı ve önemi

Miraç Kandili 2020 ne zaman, hangi gün soruları özellikle dün ve bugün çok merak edilen konular arasındaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 kandil günleri takvimi yayınlandı. Diyanet kandil günleri takvimine göre Miraç Kandili bugün idrak edilecek. İşte 2020 kandil tarihleri

21.03.2020 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
miraç kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene yayınlanan kandil tarihleri 2020 yılı içinde yayınlandı. Bu takvime göre Miraç Kandili 21 Mart 2020 tarihinde yani bugün idrak edilecek. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki Miraç, Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Miraç Kandili bu yüzden her sene idrak edilir. 

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Receb ayı içerisinde Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi 2020 tarihinde yani bugün kutlanacak.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi‘rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ’ Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ʿarc” md.).

Semaya yükseliş tasavvuru eski Hint ve İran mitolojileriyle diğer dinlerde de mevcuttur. Yahudi geleneğinde İdrîs, İbrâhim, Mûsâ ve İşâyâ gibi peygamberlerle bazı tarihî şahsiyetlerin yeryüzünden ilâhî âlemlere çıktığına inanılır. Özellikle melek Yahoel tarafından semavî bir vasıtayla bulut içinde göğe yükseltilen Hz. İbrâhim’in rabbinin tahtını müşahede edişiyle ilgili tasvirlere sonraki yahudi literatüründe rastlanmaktadır. Hıristiyanlık inancına göre Hz. Îsâ çarmıha gerildikten sonra mezarından çıkıp ilâhî âleme yükselmiştir (Matta, 28/1-7; Markos, 16/19). Ayrıca Pavlus’un Kudüs’e doğru giderken melek eşliğinde göğe yolculuk yaptığı rivayet edilir (Gündüz v.dğr., s. 59-60).

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - KANDİL TARİHLERİ 2020

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB​

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB​

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

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