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MİR adlı SİDA'nın torpido atışı, ilk kez Habertürk TV'de ekranlara geldi

Denizaltı Savunma Harbi amacıyla üretilen MİR adlı SİDA'dan (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) fırlatılan torpidonun videosu ilk kez Habertürk TV'de ekranlara geldi

Giriş: 19.04.2023 - 03:49 | Güncelleme: ABONE OL
MİR adlı SİDA'nın torpido atışı, ilk kez Habertürk TV'de ekranlara geldi
MİR'den başarılı torpido atışı!
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Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR adlı SİDA'dan (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) fırlatılan torpidonun videosu ilk kez Habertürk TV'de ekranlara geldi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SİDA'lar denizde bir güç sistemi. Üzerinde füzeler olabilir, silah kuleleri olabilir, videoda gördüğümüz gibi deniz harbi yapacak torpidoları olabilir. Geleceğin muharebe ortamı korkunç çeşitleniyor. Su üstünde muharebe edebildiğiniz kadar su altında torpido gönderebilmeniz de önemli. Bunların yerli olması da ayrı bir güzellik" dedi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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