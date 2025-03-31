Minik sincaba 'annelik' yapıyor

"SİNCAP ANNESİ OLDUM"

Sinco'nun sağlıklı büyümesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Doğacı, "Tıpkı annesi gibi tuvaletini yapmasına yardım ediyorum, kilo kontrolü yapıyorum. Şu an genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içinde gözlerini açmasını bekliyoruz. Kaç günlük olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama büyüdükçe kendi başına beslenebilecek.