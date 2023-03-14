"Yüreğimiz iyi ama payımız olduğunu unutmayalım"

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından artık milyonlarca insan için hiçbir şey eskisi gibi değil.

Tüm ülkeyi yasa boğan bu tarihi felaketi geride bırakmak, yaraları sarmak kolay olmasa da, en başından beri herkes elinden geldiğince bir ucundan tutmaya çalışıyor. Peki bu büyük felaket karşısında nasıl bir insanlık sınavı verdik? Bundan sonrasında unutmamak ve unutturmamak için neler yapılmalı? Bu büyük felaketin bize verdiği mesaj ne? Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan haberturk.com için değerlendirdi.

"YÜREĞİMİZ İYİ AMA PAYIMIZ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Depremin ilk saatlerinden itibaren toplumda oluşan dayanışma, birlik ve beraberlik halini değerlendiren Prof. Dr. Sinan Canan "Bizim yüreğimiz iyi, hepimizi ulus olarak etkileyen böyle afet durumlarında çok güzel birleşebiliyoruz, yet vücut olabiliyoruz. Bu özelliklerimiz çoğu gelişmiş batı toplumlarının kaybettiği özellikler" dedi. "Diğer yandan bu kendi ellerimizle hazırladığımız bir felaket" şeklinde konuşan Prof. Dr. Canan "İşler görece yolunda gittiğinde akli, bilimsel, vicdani konularda vurdum duymazlıkları da olan bir toplumuz. Yıkılan binalar, ölen insanlar deprem yüzünden ölmedi. Bilgiyi hayata aktarma konusunda umursamaz davranırsanız bu sonuçla karşılaşırsınız. Bizim hatırlamamız gereken insanların ölmüş olduğuna dair ihmalde payımız olduğu gerçeğidir" ifadelerini kullandı.

MİNİK İHMALLER, BÜYÜK FELAKETLER

Yaşanan felaketin özellikle bilimi ön plana çıkardığına dikkat çeken Prof. Dr. Sinan Canan "Artık afetler çağındayız. Hazırlıklı olmamız için, elimizde bilim gibi kıymetli bir araç varken aklımızı başımıza toplamamız, onu doğru düzgün kullanmanın yollarını öğrenmemiz gerekiyor. Bunu bir kültür haline getirmeliyiz. Umarım gelecekte insanlar enkaz altında kalmasın diye de seferber oluruz" dedi. "Bildiğinizi tavizsiz uygulayarak başlamalısınız" diyen Prof. Dr. Canan "Yıkıntılarda insanların ölmesini istemiyorsak, uygunsuz yere park eden arabalara ceza kesebilmeyi öğrenmeliyiz. Sistemli olarak kuralları uygulama alışkanlığımız olmadığı için başımıza bunlar geliyor. Çünkü bu trafik sorunu değil toplumsal ahlak sorunu. Minik ihmaller büyük felaketlere sebep oluyor, işin anahtarı burada gizli" şeklinde konuştu.

DEPREMİN VERDİĞİ MESAJ

Gerekenleri çok hızlı unuttuğumuzu, gerekmeyenleri de çok uzun süre hatırladığımızı belirten Prof. Dr. Canan "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri gösterdi ki, 1999 depremi sonrası bazı müteahhit isimleri dışında her şeyi unutmuşuz. Siz bir müteahhidin çürük bina yaptı diye cezalandırılmasını çare sanıyorsanız dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Sistem müsaade ettiği için o kişi bunu yapabiliyor" dedi. Depremin bu ülkenin başındaki insanlara da, vatandaşlara da aynı mesajı verdiğini belirten Prof. Dr. Sinan Canan "Çocuğunuzun yanında yasal olmayan torpiller kovaladığınızda o çocuğa verdiğiniz mesajı görmeniz gerekiyor. Sen doğru yaşarsan bu insanlar bir daha ölmezler. Depremin verdiği mesaj bu. Bizim unutmamamız, unutturmamamız gereken tek şey bu" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK İYİLEŞTİRİR"

"Basit hayat gerçeklerinden ibret alamayanlar, büyük felaketlerle sınanırlar, evrenin kuralı budur" diyen Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan "İnsan, en temel gerçeklik olan ölümü bile unutan bir varlık. Ve biz adına gaflet dediğimiz bir perde ile sarılmış durumdayız. Birileri o gafletle imzalar attı, izinler verdi, binaları dikti. En basit insani akıl yürütmeyle bunların sonucunun ağır kötülük olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu. İnsanı iyileştiren şeyin gerçek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan "Hakikatin önemsizleştiği, yüksek sesle bağıranın ya da bize uygun şeyler söyleyenin haklı ve hakikat sanıldığı bir zamandan geçiyoruz. Eğer iyileşmek istiyorsak bu dünya gerçekten nasıl bir yer, biz gerçekten nasıl yaşıyoruz gözden geçirip çeki düzen verelim. Bir insana yapılan zulüm, haksızlık, zorluk ne varsa hepsi bana mesajdır. Ve ben o mesajı dikkatle dinlediğim zaman önce ben iyileşirim, sonra onu iyileştirebilirim. Bu çözünürlüğü artırmamız lazım" ifadelerini kullandı.