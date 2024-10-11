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        Haberler Gündem Güncel Minibüste şoförün cüzdanını çaldı | Son dakika haberleri

        Minibüste şoförün cüzdanını çaldı

        Edirne'de minibüsüne binen bir yolcu, şoförün dalgınlığından yararlanarak cüzdanını çaldı. Hırsızlık anı araç kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:31
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        Minibüste pes dedirten hırsızlık
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        Edirne'de minibüse binen A.F, ön koltuğa oturdu. Midibüsün güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde A.F'nin şoförün arkasına oturduğu ve gözüne cüzdanını kestirdiği görüldü.

        İneceği durağa yaklaşınca sırt çantasını cüzdanın bulunduğu kabinin üstüne koyarak şoförün görüş açısını kapatıp, cüzdanını çalan A.F, ilk durakta araçtan inip uzaklaştı.

        Cüzdanının yerinde olmadığını fark eden şoför Eren K. polise giderek şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.F. olduğunu belirleyerek kısa sürede yakaladı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.F, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #edirne
        #hırsızlık
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