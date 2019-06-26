koltukları bile söktüler

26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pendik’te geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte hatlı minibüsün arka koltuğunda seyahat eden Bülent Barlas Arslan, klasörünü koltuğun arkasındaki bagaj kısmına düşürdü.
Küçük çocuk, kolunu koltuğun arasından sokarak klasörünü düştüğü yerden almaya çalıştı. Afacan çocuk, klasörünü düşürdüğü yerden alamadığı gibi bir de kolunu koltuğun arasına sıkıştırdı. Minibüs şoförü Tekin Aycan, minibüsü durdurarak bagaj kapısını açtı ve çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.
KOLTUKLARI SÖKTÜLER YİNE DE KURTARAMADILAR
Koltukları sökmesine rağmen çocuğun kolunun sıkıştığı yerden kurtaramayan şoför Aycan, minibüsü itfaiye istasyonuna çekti.
İtfaiye görevlileri çocuğun kolu sıkışmış halini ilk gördüklerinde şaşkına döndüler. Küçük çocuğun kolu, buradaki itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Küçük çocuk, annesi ve minibüstekiler çocuğun kolunun kurtarılması ile rahat bir nefes aldılar. Kolunda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilen küçük çocuk, tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye götürüldü.
Minibüs şoförü Tekin Aycan, “Yolda annesi ile ufaklık bindi. Sonra klasörünü düşürdü bagaja. Elini oraya sokarak almaya çalışıyordu ben hatta aynadan fark ettim. Annesine dedim hayırdır bayan? Çocuk bir şey düşürdü dedi. Dedim ki elini sokma eli sıkışır, ben yardımcı olurum. Kenara çektim çekmeme rağmen çocuk elini sokunca sıkıştı. Ben de minibüsü çektim kenara geldim yanına baktım kolu sıkışmış. Koltuğu söktüğüm halde yine yapamadık. Arka bagajı açtım aşağıdan uğraşayım dedim yine çıkaramadık. Dedim bu böyle olmaz, yolcuları bindirdim arabaya, dörtlüleri yakarak itfaiyeye gittim. Onlar da uğraştılar çıkardılar. Ambulansa çocuğu gönderdi, Allah’a şükür bir şey yoktu” dedi.
Minibüstekiler ile itfaiye ekiplerinin, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmak için çabaladığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüs şoförü çocuğun kolunu sıkıştığını fark ederek aracı durduruyor ve müdahale ediyor. Daha sonra tekrar minibüse binerek aracı itfaiye istasyonuna çekiyor ve itfaiye erleri çocuğun kolunu sıkıştığı yerden kurtarıyor.
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