Minibüs beklerken dehşeti yaşadılar!

İstanbul Şişli'de, el freni çekilmeden park edilen otomobil geriye kayıp yayaların arasında daldı. Otomobil 2 kadına çarptı. Kadınlardan biri aracın altında kaldı.
Kaza, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mardin'den İstanbul'a gelen Oktay Aktaş, burada bir arkadaşı sayesinde araç kiraladı. Aktaş ardından 34 EPS 791 plakalı otomobili, semtteki bir cadde üzerinde iki refüj arasına park etti. El frenini çekmeden araçtan inen Aktaş ardından markete girdi. Aktaş, içeride alışveriş yaptığı esnada park halindeki araç bir anda kaymaya başladı. Metrelerce geri giden otomobil, o esnada minibüs bekleyen yayaların arasına daldı.
KANSER TEDAVİSİNE GİDERKEN ARACIN ALTINDA KALDI
Neye uğradığını şaşıran bazı yayalar kıl payı kurtulurken, Çiğdem Saraç ve kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs bekleyen Sündüz Yılmaz'a araç çarptı. Olayın ardından vatandaşlar panikle aracı elleriyle ileriye iterek Çiğdem Saraç’ı aracın altından çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı kadınlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olaydan sonra gelen sürücü Oktay Aktaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücü Aktaş işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'GÖRDÜM, KENDİMİ ZOR KENARA ATTIM'
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Araç birkaç metre yukarıdan gelmeye başladı. Aracı gördüm ve kendimi zor kenara attım. Kadın 'Aracın altında kaldım' diye bağırmaya başladı. Bir adam da önden aracı çekmeye başladı. Şoför olduğunu sonradan öğrendik, bana arabayı itmemi söyledi. Ben de az biraz ittim. Sonra kadını altından çıkarttık. Durumu iyiydi, fena değildi. Dizinde, kolunda ve omuzunda yara vardı. Aracın içerinde şoför görmedim. Sonra ambulans geldi kadını alıp götürdüler” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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