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Mine Tugay kaza geçirdi - Magazin haberleri

Mine Tugay kaza geçirdi

Bisiklet sürerken talihsiz bir kaza geçiren Mine Tugay, konuyla alakalı konuştu. Ünlü oyuncu, "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şu an başka şeyler olurdu." dedi

03.09.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Pek çok dizi ve filmde rol alan Mine Tugay, aktif olarak sosyal medya hesabını kullanıyor. 28 Temmuz'da 44 yaşına basan oyuncu, bisiklet sürerken kaza geçirdi.

  • "BU DA BÖYLE BİR ANI OLDU"

    Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı "Medcezir" dizisiyle de tanınan Tugay, kolu sargılı halini Instagram hesabından yayınladı. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Mine Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu." dedi.

    TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

    Tugay, ayrıca takipçilerini, "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şu an başka şeyler olurdu. Sakın!" şeklinde uyarmayı da ihmal etmedi.

    Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

  • "HAYATTAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Öte yandan Mine Tugay, daha önce bir kullanıcının, "Bu kadar enerjik olmanızın altında bir motivasyon var mı?" sorusunu yanıtlamıştı.

    Bir dönem "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi"nde "Suna" karakterini de canlandıran Mine Tugay, "Hayat... Yani hayatta kalma güdüsüyle yaşamıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Bu arada her zaman da çok enerjik değilim. Bazen kendime çok zaman tanırım. Bazen dingin ve kendimle geçirdiğim zamanlar olur. O da bir motivasyon ve hayata dahil." şeklinde konuşmuştu.

  • "NAZAR" YANITI: BAŞIMA GELENLERDEN SONRA...

    Samimi açıklamalarda da bulunan Tugay, "nazar" konusundaki görüşlerini dile getirmişti. Bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun? 'Neden?' dersen, paylaşımlardan..." sorusuna yanıt veren Mine Tugay, "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor..." demişti.

  • "YARATICILIK TIKANMASI YAŞIYORUM"

    Ünlü isim, bir kullanıcının, "Kitap yazmayı düşündünüz mü hiç?" sorusunu ise, "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim." şeklinde cevaplamıştı.

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