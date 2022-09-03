Mine Tugay kaza geçirdi

"BU DA BÖYLE BİR ANI OLDU"

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı "Medcezir" dizisiyle de tanınan Tugay, kolu sargılı halini Instagram hesabından yayınladı. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Mine Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu." dedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Tugay, ayrıca takipçilerini, "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şu an başka şeyler olurdu. Sakın!" şeklinde uyarmayı da ihmal etmedi.

Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.