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Mine Tugay'dan itiraf: Yalnız değilim! - Magazin haberleri

Mine Tugay: Yalnız değilim!

Samimi bir itirafta bulunan Mine Tugay, takipçisinin, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna yanıt verdi. "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim." diyen ünlü oyuncu, sadece özel hayatını paylaşmayı sevmediğini ifade etti

05.07.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Pek çok dizi ve filmde rol alan Mine Tugay (43), aktif olarak sosyal medya hesabını kullanıyor. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 'Medcezir' dizisiyle de tanınan ünlü oyuncu, Instagram'dan takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

  • "NAZAR" YANITI: BAŞIMA GELENLERDEN SONRA...

    Samimi açıklamalarda bulunan Tugay, "nazar" konusundaki görüşlerini dile getirdi. Bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun? 'Neden?' dersen, paylaşımlardan..." sorusuna yanıt veren Mine Tugay, "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor..." dedi.

  • "YARATICILIK TIKANMASI YAŞIYORUM"

    Ünlü isim, bir kullanıcının, "Kitap yazmayı düşündünüz mü hiç?" sorusunu ise, "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim." şeklinde cevapladı.

  • "ÖZEL HAYATIMI PAYLAŞMAYI SEVMİYORUM"

    Mine Tugay, ayrıca, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna, "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum." yanıtını verdi.

  • "O ROLÜ OYNARKEN CEPTEN YEDİM"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da röportaj veren Mine Tugay, "Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol 'Medcezir'deki 'Ender' karakteriydi. 'Cepten yemek' derken role elbette çok şey katmaya çalıştım. Partnerimle üzerine çok konuşup, çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı. Yani bana çok yakındı, onu demek istiyorum. Uyarlama işlerde orjinalini izleyip, ilham alabiliyorsunuz. Bu da bir yandan işi kolaylaştırıyor. En etkileyen karakter ise tiyatroda oynadığım 'Karatavuk'daki 'Una' oldu." demişti.

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