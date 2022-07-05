"O ROLÜ OYNARKEN CEPTEN YEDİM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da röportaj veren Mine Tugay, "Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol 'Medcezir'deki 'Ender' karakteriydi. 'Cepten yemek' derken role elbette çok şey katmaya çalıştım. Partnerimle üzerine çok konuşup, çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı. Yani bana çok yakındı, onu demek istiyorum. Uyarlama işlerde orjinalini izleyip, ilham alabiliyorsunuz. Bu da bir yandan işi kolaylaştırıyor. En etkileyen karakter ise tiyatroda oynadığım 'Karatavuk'daki 'Una' oldu." demişti.