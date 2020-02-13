"İÇİMDE HEP BİR AİLE ÖZLEMİ VAR"



Tugay, geçtiğimiz günlerde, "Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum" cevabını vermişti.