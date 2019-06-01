Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ( MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'de okullara giderek yerlerin yerleri aldı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı.

Sınava son anda yetişen adaylar ise stresli bir şekilde koşarak içeri girdi. Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü. İki oturum halindeki sınavın ara bölümünde okul bahçesine çıkan öğrenciler, aileleriyle buluştu. Okulun dışında bekleyen aileler, çocuklarıyla görüşebilmek için kapının önünde birbiriyle yarıştı.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verildi. Sınavın ikinci bölümü ise 11.30'da başladı. 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci oturum 80 dakika süre verildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU YENİ KİMLİK ÇIKTI

Zonguldak’ta sınava dakikalar kala okula gelen kız öğrenci kimliğini annesinde unutunca sınava alınmadı. Çevrede bekleyen ailelerden öğrenciye yardımcı olan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkartarak sınava son anda yetiştirdi. Öğrenciyi sınava son anda yetiştiren Baykal Güngör, "Kimliği annesinde unutmuş nüfus müdürlüğüne giderek nüfus kayıt örneği çıkarttırdık. Memur arkadaşlarda yardımcı oldu. Sıkıntı olmadı hallettik çocuğun geleceğini kurtardık" şeklinde konuştu.

SINAV HEYECANINI HASTANEDE YAŞADI

Sivas'ta apandisit ameliyatı geçiren öğrenci, sınava tedavi gördüğü hastanede girdi. Gürün Suçatı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya, bir hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Gürün Devlet Hastanesine başvurdu. Apandisit teşhisi konulan Bozkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyat edilen Bozkaya, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde tedavi altına alındı. Bozkaya, Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek, LGS'ye girmek istediğini bildirdi.

Öğrencinin talebini değerlendiren Milli Eğitim Müdürlüğü, hastane ortamında sınav salonu oluşturulması durumunda sınavın yapılabileceğini beyan etti. Hastanedeki dersliğin sınav salonuna dönüştürülmesiyle Bozkaya, sınava girdi. Bozkaya, hastanedeki sınav salonunda sınava girmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha bir değişik, daha bir heyecanlı oldu" dedi. Sınav gözetmeni Murat Öztekin de öğrencinin kendilerine müracaat ederek sınava girmek zorunda olduğunu beyan ettiğini aktardı. Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi üzerine öğrenciyi sınava aldıklarını dile getiren Öztekin, "Üniversite yönetimine, böyle bir imkan verdiği ve kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öğrencimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

KİMLİĞİNİ UNUTUNCA BABASINI BEKLEDİ

Van'da sınava babasıyla birlikte erken gelen Berat Şalvan, okula giriş esnasında nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Bu yüzden küçük Berat sınava alınmayınca, babası harekete geçti. 30 kilometre mesafedeki Edremit’in Köşk Mahallesi'ndeki evlerine ulaşmak için yola çıkan baba Yusuf Şalvan, küçük Berat'ı da okulda bıraktı. Sınavın başlamasıyla iyice endişelenen Berat, babasının 09.45’te okula gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Babasıyla birlikte okula koşan Berat, sınav görevlilerince içeri alınınca hem babası hem de çevredeki diğer veliler rahat bir nefes aldı.

Baba Yusuf Şalvan, çocuğu için her şeyi yapacağını belirterek, "Sınav için okula erkenden geldik. Çocuk kimliğini evde unutmuş. Bende yarım saat içinde gidip o kimliği alıp getirdim. Bunun için de yaklaşık 30 kilometre yol kat ettim. Çocuk emek vermiş ve sonuna gelmiş, kimliğini evde unutmuş. Bu çok zor bir durumdur. Bir taraftan çocuğumun kimliğini, bir taraftan burada yalnız bıraktığımı düşündüm. Ben çocuğum için her şey yaparım” dedi.

1 DAKİKA İLE İLK OTURUMU KAÇIRDI

Adana'da LGS'ye girmek için Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Abdulkadir Kayra, kimliğini unutunca sınava alınmadı. Kimliğini almak için babası hızla eve giden Kayra, okul önünde annesiyle birlikte bekledi. Babasının koşarak getirdiği kimliğini alıp, okula giren Kayra, 1 dakikalık gecikmeyle sınava alınmadı.

POLİSLER SINAVA YETİŞTİRDİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini evde unutan Suriyeli Amina Haydar’ın imdadına polis yetişti. Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli polis memurları öğrenciye yardımcı oldu. Polis aracıyla Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Haydar, polislere teşekkür etti.

Öte yandan Hatice Uygun isimli öğrenci, kimliğini kaybedince görevlilerce Cumhuriyet İlkokulunda gireceği sınava alınmadı. Baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğünün yolunu tutarken öğrenci Hatice Uygun ile annesi ve ablası sınava giremeyeceği endişesiyle okul bahçesinde gözyaşı döktü. Kimliğini kaybeden öğrencinin ise imdadına hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü yetişti. Aile çocuklarının sınava alınmasıyla derin bir nefes aldı.

SINAVA GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Cavit Öztürk (33) idaresindeki otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet Dağlı'nın (52) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Nisa Öztürk (14) ve Feyza Çaymaz (19) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılardan Nisa Öztürk'ün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.