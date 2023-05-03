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Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddiasında ünlü isimler ek ifade verdi

İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın bir kez daha adliyeye gelerek ek ifade verdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada Seçil Erzan’ın yurt dışı bağlantıları da incelemeye alındı

Giriş: 03.05.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Futbolcuların dolandırıldığı iddiasında yeni gelişme - Son dakika haberler
Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddiasında yeni gelişme
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Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla ilgili tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan ve 3 kişinin daha tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

ÜNLÜ İSİMLERDE BULUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Seçil Erzan’ın milyonlarca dolarlık dolandırıcılık mağdurları arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Buse Terim de yer alıyor. Seçil Erzan’ın müşterilere ‘Fatih Terim fonu’ adı altında verdiği isim üzerine ünlü teknik direktör Fatih Terim’in müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EK İFADE

Soruşturma devam ederken olayın mağdurları arasında bulunan ve daha önce ifade veren Fatih Terim, Emre Belezoğlu ve Fernando Muslera bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına çıkan Terim, Belözoğlu ve Muslera'nın ek ifade verdiği öğrenildi. Ünlü isimler delillerini savcılığa sunduktan sonra adliyeden ayrıldı.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Erzan’ın yurt dışı bağlantıları da incelemeye alındı. Bazı paraların yurt dışına kaçırıldığına dair bilgiler üzerine, tüm bağlantılar araştırılmaya başlandı. Buna göre tutuklananların yurt dışına çok sık çıkıp geldikleri de soruşturmadaki detaylar arasında yer almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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