11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı tartışmalı telefon görüşmesinin ardından başlatılan azil süreci, Çarşamba günü ekranlara taşınıyor.
Trump'ın Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderine rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda Washington'un ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.
İsmi açıklanmayan bir ihbarcının görüşmeyi Kongre'ye duyurmasının ardından Demokrat Parti üyeleri de iddialara ilişkin azil soruşturması başlatmıştı.Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu iddia etmiş, ancak görüşmeden önce ABD'den Ukrayna'ya yapılacak 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.
Çarşamba günü başlayacak Kongre oturumlarında iddialara ilişkin bulgular incelenecek. Oturum süresinde ABD televizyonları salondan canlı yayın yapacak.
Daha önce Başkan Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate Skandalı'na ilişkin 1973 yılında gerçekleştirilen oturumlar da canlı yayınlanmıştı. Eski Demokrat Başkan Bill Clinton'ın Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiye ilişkin oturum da milyonlarca ABD'li ekran başına çekmişti.
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Kimi siyasi analistler, muhafazakâr kesimin Trump'a yönelik karalama kampanyası olarak gördükleri azil soruşturmasına ilgi göstermeyeceğini savunurken, bazı uzmanlarsa canlı yayın sayesinde kamuoyunun sürece olan ilgisinin artacağı öngörüsünde bulunuyor.
Drake Üniversitesi'nden Profesör Arthur Sanders, Watergate soruşturmasının televizyonlardan yayınlanmasının ardından Nixon'ın görevden alınmasını isteyenlerin oranında gözle görülür artış olduğunu hatırlatarak, "Demokrat Parti üyeleri, Nixon soruşturmasındakine benzer bir sonuç ortaya çıkmasını ümit ediyor" diye konuştu.
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