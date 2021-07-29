Küresel toplumsal çöküşten kurtulmak için en iyi yer seçildi

Araştırma kapsamında, ılıman bölgeler ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar küresel toplumsal çöküşten kurtulmak için ilk sırada yer aldı.
Uygarlığın tehlikeli durumuna işaret eden araştırma, tehlikenin çok yönlü olduğunu vurguluyor. Bilim insanlarına göre, şiddetli finansal kriz, iklim değişikliğinin etkileri ve doğanın tahribatı olmak üzere Covid-19’dan daha kötü bir pandemi gerçeği, çevre felaketi ve bütün bunların kombinasyonuna referans veren bir çöküşe referans veriliyor.
UYGARLIĞIN HUZURSUZLUĞU
Sustainability dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında modern çağı karakterize eden unsurların güçlü bir anormali temsil ettiğine dikkat çekiliyor.
HANGİ ULUSLAR BU ÇÖKÜŞE DAHA DİRENÇLİ?
Araştırmanın sorduğu bir diğer soru ise, hangi ulusların ‘‘küresel toplumsal çöküş’’ olarak nitelendirilen olgudan yara almadan çıkabileceği konusuna odaklanıyor. Nüfus, gıda üretimi, kitlesel göçlerin kontrolü, elektrik hizmeti ve belli başlı bazı üretim yetenekleri, bu ulusların çöküşe daha dirençli olmasını sağlıyor.
Ekonomik verimliliği her fırsatta birinci sıraya koyan ve önceleyen toplumu çevre, sağlık ve gıda güvenliği gibi hayati konularda krizler bekliyor. Aynı araştırma ulusların iyileştirmesi gereken faktörleri de ortaya koyuyor.
MİLYARDERLER, KIYAMETE HAZIRLIK YAPIYOR
Guardian’ın aktardığı habere göre, milyarderler kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda’da sığınaklar için arazi satın alıyor. İngiltere Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsünden Profesör Aled Jones, “Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık” ifadelerini kullanıldı.
İNGİLTERE NASIL LİSTEDE YER ALABİLDİ?
Küresel toplumsal çöküşten kaçış için en iyi yerleri belirleyen çalışmaya göre, İngiltere’de kaçış rotası için iyi bir seçenek oluşturuyor.
Araştırmacılardan biri, İngiltere’nin bu listede yer almasına şaşırdıklarını söyleyerek yoğun bir nüfusa, geleneksel olarak dış kaynaklı üretime ve sürdürülebilir teknoloji üretiminde güçlü olmayan ülkenin felaketlere dayanma potansiyeli olduğunu söyledi.
Yeni Zelanda ise jeotermal ve hidroelektrik enerjisi, bol tarım arazileri ve insan nüfus yoğunluğunun görece düşük olması nedeniyle, küresel çöküşten nispeten daha zarar görmeden çıkma potansiyeline sahip.
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