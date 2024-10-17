Milyarder Selena Gomez'e 20 dolarlık bağış tepkisi
Sahibi olduğu 1,3 milyar dolarlık servetle milyarderler statüsüne ulaşan Selena Gomez, bir evsize yaptığı 20 dolarlık yardımla tepkilerin odağında
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Selena Gomez, yolda karşılaştığı bir evsize sadece 20 dolar vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde.
1,3 milyar dolarlık servetiyle milyarderler statüsüne yükselen 32 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu, dün New York'ta gittiği bir restoran çıkışında, para isteyen bir evsize yaptığı yardım miktarıyla gündeme geldi.
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Mekân çıkışında kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıtan ve onlarla fotoğraf çektiren Selena Gomez, yanına yaklaşan evsiz adama, koruması aracılığıyla yiyecek alması için parayı verdikten sonra "Afiyet olsun" dedi.
Selena Gomez'in evsiz birine sadece 20 dolar (Servetinin 65 milyonda biri) vermeyi uygun görmesi, milyarder statüsüne yeni ulaşan sanatçı hakkında sosyal medyada olumsuz yorumların yayılmasına yol açtı.
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Pek çok kişi, Selana Gomez'in verdiği 20 doları az bulduğunu belirten yorumlar yazdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "En az 50 dolar vermeliydi. Bu verdiği parayla New York'ta hiçbir şey alınmaz" derken, pek çok kişi Gomez'le ilgili "Cimri" yorumu yaptı.
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Ünlü yıldızı savunan hayranları da oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yanında nakit taşımadığı için korumasından para istedi, o da ancak 20 dolar verebildi demek ki" derken; bir başka hayranı, "Siz böyle bir evsize ne kadar verirdiniz?" diye sordu.
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Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan Selana Gomez, bu ay başında açıklanan Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, toplam 1,3 milyar dolarlık servetiyle artık resmen bir milyarder.
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Servetinin büyük bir kısmını, adına açtığı güzellik markasıyla kazanan Selena Gomez, milyarder statüsüne ulaşmasıyla ilgili duygularını dile getirirken; "Ben aslında paradan bahsetmenin çok hoş olmadığını düşünüyorum ama bu statüyü, güzellik ürünlerimi satın alan insanlara borçluyum" demişti.
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