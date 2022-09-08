Millilerde Larkin belirsizliği

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası´nda adını son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı´nda Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Turnuvanın başından itibaren elinde sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu, İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye´ye geri dönmüştü. Larkin´in tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli oyuncunun 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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