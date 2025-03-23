Milliler, Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek!
A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Macaristan'ı eleyerek, ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini kazandı.
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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da karşılaştığı Macaristan 3-0’lık skorla mağlup etti.
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İlk maçı da 3-1’lik skorla kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi’ne yükseldi.
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Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek.
Milliler, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.
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A MİLLİ TAKIM'DAN 250. GALİBİYET!
Ay-yıldızlılar, 3-0'lık Macaristan galibiyetiyle tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.
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A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı.
Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.