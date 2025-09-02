Habertürk
        Milliler'de Gürcistan maçı hazırlığı

        Milliler'de Gürcistan maçı hazırlığı

        A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 22:14 Güncelleme: 02.09.2025 - 22:14
        2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Futbol Milli Takımı, maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

        Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Isınma hareketlerinin ardından, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

        A Milli Takım, Gürcistan - Türkiye karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını yarın saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da ise İstanbul Havalimanı üzerinden maç için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yolculuk edecek.

        Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e inişi takiben müsabakanın oynanacağı Tiflis'teki Boris Paichadze Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, saat 20.00'de (TSİ 19.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

        Habertürk Anasayfa