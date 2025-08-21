Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Millie Bobby Brown, evlat edinerek anne oldu - Magazin haberleri

        Millie Bobby Brown, evlat edinerek anne oldu

        İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri kız bebekle ailelerini büyüttüklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 21:09 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:09
        Evlat edinerek anne oldu
        'Stranger Things' dizisiyle dünya çapında üne kavuşan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri bir kız bebekle ailelerini üç kişiye çıkardıklarını açıkladı.

        Çift, bu haberi Instagram hesaplarından paylaştıkları bir mesajla hayranlarına iletti. Brown, gönderisinde; "Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kızımızı ailemize kattık. Anne-babalığın bu güzel yeni bölümüne huzur ve mahremiyet içinde başlamak için sabırsızlanıyoruz. Ve artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi" sözleriyle son bulurken, minik bebeğin adı ise şimdilik gizli tutuldu.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        #millie bobby brown
        #Jake Bongiovi

