Millie Bobby Brown bebek beziyle ortaya çıkan hamilelik söylentilerine yanıt verdi

'Stranger Thins' dizisinin çocuk oyuncusu olarak ünlenen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, hakkında çıkan hamilelik söylentilerine açıklık getirdi.

Geçen yıl mayıs ayında ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi'yle evlenen 21 yaşındaki Brown, geçtiğimiz günlerde bebek bezi satın alırken görülmesinin yol açtığı hamilelik iddialarını yalanladı.

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Eşiyle birlikte çiftlik hayatı yaşayan oyuncu, 10'u evin içinde, 25'i evin bahçesinde olmak üzere 35 köpeği olduğunu, aynı zamanda keçileri kurtarmaktan da keyif aldığını anlattı. Bir podcast yayınında konuşan Brown, "Jake bir noktada çizgiyi çekmek zorunda kaldı çünkü bu keçileri yatağımıza getirip uyutuyorduk ve altları bezliydi" dedi.

Millie Bobby Brown, ilk sezonu 2016'da başlayan 'Stranger Things' dizisiyle tanındı

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"Biberon, bebek bezi ve malzemeleri satın aldığım için insanlar hamile olduğumu düşünmeye başladı" diyen oyuncu, yavru keçilerin beze ihtiyaç duyduğunu ve bunun da hamile olduğu söylentilerine yol açtığını açıkladı.

"Onlar aslında bebek. Ben de onlarla ve Jake'le birlikte uyuyordum. Aramızda yatıyorlardı ve çok sevimliydiler" diyen Brown, "Sonra 8 haftalık falan olunca tamamen büyüyorlar, boynuzları çıkıyor ve dışarı çıkmak istiyorlar. Sokaklardan ve saklandıkları yerlerden köpekleri kurtarıyorum" diye konuştu.

Gelecekte anne olmak istediğini söyleyen Brown, Bongiovi'nin de kendisinin de birden fazla kardeşi olduğu için büyük bir aileye sahip olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Elbette kendimi bir oyuncu ve yapımcı olarak geliştirmeye odaklanmak istiyorum ama aynı zamanda bir aile kurmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Brown, son dönemde görünüşüyle ilgili pek çok tartışmanın odağında kalmış, yaşından büyük gösteren kıyafet ve saç seçimi nedeniyle eleştirilmişti.

Yeni filmi 'The Electric State'in tanıtım turundaki görünümü nedeniyle kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarına ve gazetecilere yanıt veren Brown, 'Stranger Things'le tanınmaya başladığı 10 yaşından bu yana herkesin gözü önünde olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyanın önünde büyüdüm ve nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Bunun yerine, sanki zamanda donup kalmam gerekiyormuş gibi, sanki Stranger Things'in birinci sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Görünmediğim için de artık hedef haline geldim.

Kendisini eleştiren gazetecilere "Bu gazetecilik değil, zorbalık!" nitelendirmesi yapan Brown, "Yetişkin yazarların zamanlarını benim yüzümü, vücudumu, tercihlerimi incelemekle geçirmeleri rahatsız edici ve bu makalelerin bazılarının kadınlar tarafından yazılmış olması durumu daha da kötüleştiriyor. Her zaman genç kadınları desteklemek ve yüceltmekten bahsediyoruz, ancak konu buna geldiğinde, tıklamalar için onları yerle bir etmek çok daha kolay görünüyor" eleştirisinde bulunmuştu.