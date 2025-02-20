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        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown 21'inci yaş gününde sarışın oldu

        Millie Bobby Brown 21'inci yaş gününde sarışın oldu

        Çocuk yıldız olarak dünya çapında şöhret sahibi olan Millie Bobby Brown, 21'inci yaşına yeni bir imajla girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:51
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        • 1

          'Stranger Things' dizisinde çocuk yıldız olarak dünya çapında ünlenen Millie Bobby Brown, 21 yaşına girdi.

          Çocuk oyuncu olarak kameralar önünde büyüyen Brown, doğum günü kutlamasını, yaklaşık 64 milyon Instagram takipçisiyle paylaştı.

        • 2

          Brown'ı, arkadaşlarıyla bir akşam yemeği partisinde doğum günü pastasıyla gösteren fotoğraflarda, yeni imajıyla tanımak zordu.

          Brown, uzun saçlarını sarıya çevirdiği yeni haliyle objektife poz verdi.

        • 3

          İngiliz oyuncu, kutlama görüntülerini, "Doğum günü dilekleriniz için teşekkürler... Merhaba 21" mesajıyla paylaştı.

        • 4

          Brown, geçen yıl, ünlü rock şarkıcısı Jon Bon Jovi'nin model oğlu Jake Bongiovi ile evlenmişti.

          Jake Bongiovi, kendi Instagram hesabında eşinin doğum gününü "21'inci yaşın kutlu olsun bebeğim. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

        • 5

          Brown, bilim kurgu dizisi 'Stranger Things'de canlandırdığı Eleven karakteriyle tanındı. 2016 yılında başlayan dizideki rolüyle iki kez Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Brown, daha sonra 'Godzilla II: Canavarlar Kralı' ve devam filmi 'Godzilla vs. Kong'da rol aldı.

        • 6

          2018'de Time 100 listesinde dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Aynı yıl UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi ve bu görevi üstlenen en genç kişi oldu.

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