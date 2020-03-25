25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, evde kalmanın önemine vurgu yaprak, "Küresel bir salgınla ülkemizde de mücadele ediyoruz. Bizim de tüm antrenmanlarımız, turnuvalarımız iptal oldu. Olabildiği kadar evimizde vakit geçirmeye, antrenmanlarımızı evde yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yapabilmemiz, bunu başarabilmemiz gerçekten çok çok önemli. Lütfen gerekmedikçe evden dışarı çıkmayalım, evde kalalım lütfen" dedi.
MARSEL İLHAN: BU SÜREÇTE EVDE KALALIM
Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini belirten Marsel İlhan, "Dünyada çok ciddi bir salgın var. Lütfen bu süreçte evde kalalım. Umarım yakın zamanda hep beraber güzel günler göreceğiz" diye konuştu.
İPEK SOYLU: EVLERİNİZDE SPOR YAPIN
Kapalı ve kalabalık ortamlara girmeden sporu evde yapma çağrısında bulunan milli tenisçi İpek Soylu, "Koronavirüsü kontrol altına alabilmenin en kolay yollar, ellerimizi bol bol yıkamak ve evlerimizde kalmaktır. Ben de bu süreçte antrenmanlarımı evimde yapıyorum. Bol bol dinleniyorum. Vereceğim tavsiye, evlerinizden çalışmanız, dinlenmeniz ve spor yapmanız" ifadelerini kullandı.
ALTUĞ ÇELİKBİLEK: TEDBİRLERE UYALIM
Kurallara uyma vurgusu yapan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, "Bugünlerde koronavirüs sebebiyle evlerinizde kalmanız ve devletimizin verdiği tedbirlere uymanız gerekiyor. Bu virüsü kısa sürede atlatıp daha iyi günlerde görüşmek vesilesiyle hoşçakalın" dedi.
İPEK ÖZ: UZAK DURALIM, TEMAS ETMEYELİM
Milli tenisçi İpek Öz, "Tüm dünya şu an koronavirüsle savaşıyor" diyerek, "Buradaki en önemli görev de bize düşüyor. Olabildiğince hijyene özen göstermeliyiz. Birbirimizden uzak durmalıyız, temas etmemeliyiz. Evimizde kalmalıyız. Ben de sporumu evimde devam ettiriyorum. Size de aynısını öneriyorum. Hepimiz için can sıkıcı bir durum evde durmak ama ne kadar çok kişi evde durursa, bu süre o kadar çok kısalacak. O yüzden buna hepimiz dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.
MELİS SEZER: SAĞLIĞIMIZ İÇİN KURALLARA UYALIM
Evde kalma çağrısı yapan milli tenisçi Melis Sezer, "Sıkıntılı zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte lütfen yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Evde kalalım ve gerekirse egzersizlerimizi evde yapalım. Bu hepimizin sağlığı için önemli" diye konuştu.
AYLA AKSU: LÜTFEN EVDEN ÇIKMAYIN
Milli tenisçi Ayla Aksu, "Süreci iyi bir şekilde atlatmak için ülkece ve dünyaca koronavirüs ile mücadele vermekteyiz. Bu süreci en iyi şekilde atlatabilmemiz için evlerimizde kalmak çok büyük önem taşıyor. İhtiyacım olmadığı sürece evden çıkmamaya çalışıyorum ve fiziksel aktivitelerime evde devam ediyorum. Lütfen siz de evden çıkmayın, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatalım. Sağlıkla kalın" dedi.
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