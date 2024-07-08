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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu! - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!

        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'daki turnuvada 2'nci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:33 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:33
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        Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!
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        Berfu Cengiz, Amstelveen Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Avustralyalı Jaimee Fourlis'e 2-1 yenildi.

        Dünya 252 numarası Berfu, Hollanda'nın Amstelveen şehrinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 453. basamağındaki Fourlis ile karşılaştı.

        Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti.

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