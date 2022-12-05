Milli tekvandoculardan madalya yağmuru

İHA

Arnavutluk’un Durres kentinde yapılan ve 10 ülkeden 446 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye Tekvando Milli Takımı, gençler ve yıldızlar kategorilerinde katılım sağladı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonada 15’i altın, 12’si gümüş, 6’sı bronz olarak 33 madalya elde etti. Açık statüde yapılan şampiyonaya kulüp takımlarıyla katılan diğer Türk sporcular ise 4’ü altın, 4’ü gümüş, 3’ü bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Türkiye, Balkan Tekvando Şampiyonası'nı 19’u altın, 16’sı gümüş, 9’u bronz olmak üzere toplamda 44 madalya ile tamamladı.

Aynı zamanda Balkan Tekvando Birliği Başkanı olan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, ev sahibi Arnavutluk yetkilileri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, dereceye giren sporcular, teknik ekip ve tüm emeği geçenleri de tebrik etti.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Yıldızlar

Altın: Aslı Güven (33 kilo), Eylül Karadaş (37 kilo), Damla Nur Yılmaz (41 kilo), Aslı Cemre Ceylan (44 kilo) Mücahit Yener (33 kilo), Yankı Morkoç (37 kilo), Emirhan Çelik (45 kilo), Ahmet Yılmaz (49 kilo)

Gümüş: Öykü Yaman (44 kilo), Aleyna Zülfi Durmuş (51 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Ruken Karakoç (59 kilo) Mert Şengönül (33 kilo), Utku Kap (37 kilo), Mustafa Taşdelen (53 kilo), Ege Arda Dönmez (57 kilo), Burak Kaan Öztrk (61 kilo), Arda Samet Eroğlu (+65 kilo)

Bronz: Sıla Örüm (41 kilo), Aytan Belinay (51 kilo), Zeynep Nil Menekşe (59 kilo), Zeynep Nur Pakir (+59 kilo)

Gençler

Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Zehra Gürbüz (46 kilo), Melisa Eravcı (49 kilo), Eylül Mina Durdu (52 kilo); Bekir Osmanoğlu (47 kilo), Furkan Aydın (51 kilo), Emin Efe Göz (59 kilo), Berdan Ali Fırat (78 kilo), Mehmet Efe Özdemir (+78 kilo)

Gümüş: Zeynep Hasret Yılmaz (46 kilo), Ezgi Şener (49 kilo), Serra Yağmur Can (59 kilo), Zehra Kaygısız (63 kilo), Muhammet Ali Akar (47 kilo), Kazım Özdoğan (55 kilo)

Bronz: Melis Tetik (68 kilo), Azra Yağmur Demir (+68 kilo), Rıfat Eser (51 kilo), Ege Şaşmaztin (73 kilo)

Büyükler

Altın: Hatice Kolçak (53 kilo), Zeynep Ebrar Maraşlı (62 kilo)

Bronz: Münir Furkan Doğru (74 kilo)