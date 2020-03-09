AA

Milli sporcu İrem Yaman, basın toplantısında yaptığı açıklamada 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İrem, "Olimpiyatlara katılmak için puan veren son 4 yılın uluslararası turnuvalarında topladığım puanlarla Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında ilk 3 sırada yer almaktayım." dedi.

Tokyo 2020'ye hazırlanırken 4 yılda 2 kez grand prix şampiyonluğu, 2 kez Üniversiade Oyunları şampiyonluğu, 3 kez Avrupa şampiyonluğunu kazandığını belirten İrem, ayrıca ilk grand slam şampiyonluğunu ve Türkiye adına 2 kez dünya şampiyonluğunu elde eden ilk kadın sporcu olduğunu hatırlattı.

İrem, Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında aynı sıklette mücadele ettiği diğer sporcu Hatice Kübra İlgün'ün 5. olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz adına yalnızca 1 sporcu olimpiyatlara gidecek. Şu ana kadarki gözlemlerim ve duyumlarım Tokyo 2020'ye şahsımın değil de diğer sporcunun katılacağı." diye konuştu.

"KAZANDIĞIM ŞAMPİYONLUKLARIN HİÇBİR ÖNEMİ KALMADI"

Federasyon yetkililerinin ve teknik direktörünün şampiyon olduğu 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda sakat olarak yarıştığını bildiklerini dile getiren İrem, şöyle devam etti:

"Aynı sıklette yer alan arkadaşım topladığı puanlarla da benim üst sıramda yer alamadı, yine sporcu sıralamasında üst basamakta ben yer aldım. Fakat federasyon şöyle bir açıklama yaptı; 'sıralama açıklanmadan aldığı puanlarla diğer sporcu senin üstüne geçmiştir. Avrupa oyunları müsabakasına seçme yapılacaktır. 4 yıllık süreç gözetilmeksizin sadece aralık ayında yapılacak grand prix müsabakasında en iyi dereceyi elde eden sporcu olimpiyatlara katılacaktır' diye. Yapılan seçmenin önemi kalmadı, 4 yıl boyunca mücadele ettiğim turnuvalarda kazandığım şampiyonlukların hiçbir önemi kalmadı."

Milli tekvandocu, buna karşın seçmelere katıldığını anlatarak, "Seçmelerden kazanarak çıktım ve Avrupa Şampiyonası'na katılarak finalde de son iki olimpiyat şampiyonu İngiliz sporcuyu sayı farkıyla yenerek şampiyon oldum. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından yeni sıralama açıklandı ve sıralamada Avrupa Şampiyonası'ndaki puanım eklenmeden dahi diğer sporcunun benim önüme geçemediği verilerle açıklanmış oldu. Aslında haksız yere Avrupa Şampiyonası'nın seçmesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Moskova'da Aralık 2019'da yapılan grand prix müsabakasında diğer sporcu Hatice Kübra İlgün'ün kendisini yenerek ikinci olduğunu kaydeden İrem, şunları dile getirdi:

"Her şampiyon sporcunun olduğu gibi benim de yenildiğim maçların olması gayet normaldir. Bütün dünyada bilinmesine rağmen bana reva görülen bu durumun haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Olimpiyatlar için ülkemize madalya almak ve Türk milletini onurlandırmak için yaptığımız bu uzun süreli çalışmaların ve mücadelenin böyle bir kaç kişinin keyfiyetine bırakılmasının doğru olmadığını düşünmekteyim. Rakiplerimin ve antrenörlerinin de 57 kiloda olimpiyat madalyasına ne kadar yakın olduğumu bilmesi de ince bir ayrıntı."

"YETKİLİLERİN DUYARSIZ KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Olimpik sırada önde olan sporcunun olimpiyatlara katılmasını istiyorum." diyen İrem, "Benim sıkletimde de bu şekilde ilerlemeli. Kazandığım olimpiyat kotası için sonuna kadar mücadele edeceğim. Son ocak ayı sporcu sıralaması olimpiyat kotasını alanların belirlendiği sıralama. Önemli olan ocak ayındaki sıralamada benim 3. rakibimin 5. olmasıdır." şeklinde konuştu.

Sporcu olarak kimseyle sorununun bulunmadığını, en büyük sevincinin madalya kazandığında gururla İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurgulayan İrem, "Adaletin şaşmayacağını bu mücadelenin sadece benim değil Türk milletinin mücadelesi olduğunu düşünüyorum. İlk kadın olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme kazandırmaya bu kadar yakınken bana yaşatılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağım. Bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer ilgili kurumların duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Bana yapılan bu yanlışın bir daha başka bir kadın sporcunun başına gelmemesi için mücadeleme devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İrem Yaman, "Bana yapılan bu adaletsiz yaklaşım Gençlik ve Spor Bakanlığını, Türkiye Tekvando Federasyonunu, antrenörlerini, sporcuları, kulüpleri ve yetkilileri töhmet altında bırakacaktır. Burada söz sahibi olan herkesin adaletin yanında yer alacağına inancım tamdır." diyerek sözlerini tamamladı.