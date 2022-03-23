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Milli Takımın rakibi Portekiz: Ya şimdi ya da hiç!

Rakip: Portekiz! Ya şimdi ya da hiç!

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Portekiz son yıllarda FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alsa da eski günlerini arıyor. Bu maç iki takım için de ya şimdi ya hiç anlamına geliyor! Ay-yıldızlıların rakibini mercek altına aldık...

23.03.2022 - 11:45 | Güncelleme: FUTBOL

  • A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 2008'den beri FIFA sıralamasında ilk 10'un içinde yer alan Portekiz favori olsa da eski günlerinde de değil. Rakibimizi mercek altına aldık...

  • Portekiz'in EURO 2016'yı kazanması birçokları için sürpriz olmuştu. Otoritelerce sıkıcı ama işleyen bir sistem bulmuşlar ve bu da onları zirveye taşımıştı. İki yıl sonra Dünya Kupası'na son 16'da veda ettiler; 2019'dan beri de eski görkemli günlerinden uzaktalar. 

  • UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu unvanını taşıyan Portekiz, 1989-91'deki gibi iyi bir jenerasyona sahip. 1989-1991'de FIFA'nun U20 Dünya Kupası'nda ses getiren jenerasyon, 1998 Dünya Kupası'na katılamamıştı. Luis Figo, Rui Costa, Jorge Costa, Vitor Baia, Joao Vieira Pinto gibi isimler dünya sahnesine geç çıkmıştı.

  • Portekiz'in şimdiki kadrosu da 1989-91 nesline benzetiliyor. Ellerinde dünyanın büyük kulüplerinde düzenli olarak oynayan, hatta onları sırtlayan hem genç hem de tecrübeli bir oyuncu grubu var. Ancak Santos'un işi hiç de kolay değil.

  • ELEMELERDE NE YAPTILAR? 

    Kağıt üzerinde Portekiz, 2022 Dünya Kupası'na rahat katılabileceği bir gruba düştü. Sırbistan dışında onlara kafa tutabilecek pek takım yoktu. Sırbistan da son beş büyük uluslararası turnuvanın sadece birine katılma hakkı elde etmişti. İrlanda Cumhuriyeti ise 2002'den beri Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti. Lüksemburg ve Azerbaycan'ın ise yarışmacı olması zaten beklenmiyordu.

     

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