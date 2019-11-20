1. torbada ev sahibi olmayan ve UEFA tarafından gruplara yerleştirilmeyen 2 ülke var: Belçika ve Ukrayna. Rusya ile Ukrayna arasındaki problem nedeniyle de iki ülke aynı grupta yer alamıyor. Bunun sonucunda 1. torbadan ev sahibi olmayan 2 ülke olarak kalan Ukrayna C, Belçika B Grubu'nda olacak.