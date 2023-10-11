Milli Takım'a seçilmesi dikkat çekti: Rayyan Baniya kimdir?

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Türkiye Futbol A Milli Takımı'nda ve Almanya 1.Ligi Bundesliga'da forma giyen Ozan Kabak omuzundan sakatlandı. Omzu çıkan Kabak A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Yaşanan sakatlığın ardından teknik direktör Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde duyurduğu ilk aday kadrosunda zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Werder Bremen-Hoffenheim maçında omzu çıkan Ozan Kabak'ı kadrodan çıkaran Montella, Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Rayyan Baniya'yı dahil etti.

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 tarihinde Bologna'da doğdu. Babası Beninli, annesi Türk olan ve İtalya'da doğan Rayyan Baniya'nın Türk vatandaşlığı bulunuyor.

2016-17 sezonundan önce Verona'nın 19 Yaş Altı kadrosuna katıldı. 2018-19 sezonunu Serie D tarafı Mantova'da kiralık olarak geçirdi. 29 Haziran 2019'da Verona ile 3 yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Süper Lig'de ilk olarak Karagümrük forması giyen stoper oyuncusu, bu sezon başında 2 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olmuştu.