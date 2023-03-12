Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı! 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Giriş: 12.03.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı! 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü
AA

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

"12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Teker, Kur'an-ı Kerim okudu. Törende, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da dua etti. Tören, protokol ve öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın yanı sıra emniyet mensupları, askeri personel, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
5 yıl sonra ortaya çıkan iş insanı cinayetinde yeni gelişme!
5 yıl sonra ortaya çıkan iş insanı cinayetinde yeni gelişme!
Hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
Hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
Bankayı soyduğu tabanca oyuncak çıktı
Bankayı soyduğu tabanca oyuncak çıktı
Dikkat! Sahte avukatların
Dikkat! Sahte avukatların "Hakkınızda haciz kararı var" yalanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.