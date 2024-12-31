MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.

Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı.